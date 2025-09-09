Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:15, 9 сентября 2025Мир

Протестующие в Непале заявили о переходе власти под их контроль

India Today: Протестующие в Непале заявили, что страна перешла под их контроль
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Протестующие в Непале заявили, что взяли страну под свой контроль и призвали сформировать новое правительство. Об этом сообщает India Today.

«Страна перешла под наше руководство. Государственной собственности не был нанесен ущерб. Наши минимальные требования на данный момент — формирование гражданского правительства во главе с таким человеком, кандидатура которого будет приемлема для всех, а также провести новые выборы», — заявили изданию участники протестной акции.

Ранее протестующие в Непале подожгли несколько правительственных зданий, включая парламент страны. Через несколько минут после этого премьер-министр Шарма Оли ушел в отставку.

Также президент Непала Рам Чандра Паудель снял с себя полномочия на фоне массовых беспорядков в стране.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент одной страны заявил о начале третьей мировой войны

    Россиянин показал на видео купленные в «Магните» конфеты с личинками

    Россиянам назвали неожиданную причину повышения давления

    Задержанного в Шереметьево блогера внесли в список террористов

    Смолов рассказал о большом количестве посредственных иностранцев в РПЛ

    Неожиданная находка на чердаке российского дома обернулась уголовным делом

    Стало известно о двух новых проектах вышедшего по УДО Ефремова

    В Тихом океане произошло землетрясение

    На Украине начались массовые увольнения

    В Госдуму внесли проект о запрете въезда в Россию для одной категории мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости