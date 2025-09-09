Протестующие в Непале заявили о переходе власти под их контроль

India Today: Протестующие в Непале заявили, что страна перешла под их контроль

Протестующие в Непале заявили, что взяли страну под свой контроль и призвали сформировать новое правительство. Об этом сообщает India Today.

«Страна перешла под наше руководство. Государственной собственности не был нанесен ущерб. Наши минимальные требования на данный момент — формирование гражданского правительства во главе с таким человеком, кандидатура которого будет приемлема для всех, а также провести новые выборы», — заявили изданию участники протестной акции.

Ранее протестующие в Непале подожгли несколько правительственных зданий, включая парламент страны. Через несколько минут после этого премьер-министр Шарма Оли ушел в отставку.

Также президент Непала Рам Чандра Паудель снял с себя полномочия на фоне массовых беспорядков в стране.