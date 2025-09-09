Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 9 сентября 2025Мир

В Непале протестующие подожгли парламент

Setopati: Протестующие подожгли здание парламента в Непале
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие в Непале подожгли несколько правительственных зданий, включая парламент страны. Об этом сообщает газета Setopati.

«После того, как протестующие ворвались в здание, они сначала подожгли Комиссию по законодательству. Затем были подожжены столовая и задняя часть здания парламента, где живут спикеры. Протестующие также подожгли здания полиции», — передает издание.

По словам одного из пожарных, все здание было заполнено дымом.

Массовые протесты начались после того, как в стране заблокировали ряд крупных социальных сетей, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ; Facebook и Instagram также запрещены в РФ). Вскоре акции переросли в столкновения протестующих с полицией.

На фоне беспорядков премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Демонстранты подожгли отель с российскими туристами в Непале

    На Западе оценили модернизацию российских «Прорывов»

    Жена пропавшего в зоне СВО россиянина устроилась ночным сторожем из-за отсутствия выплат

    Российский пенсионер с товарищем готовили разбой и расправу из-за квартиры

    Вымогательство денег у бойцов СВО в Шереметьево назвали показателем глубокой проблемы

    Названы причины ослабления рубля

    Гусар из ВСУ рассказал об употреблении психотропов украинскими солдатами

    Российский пенсионер выиграл в лотерею 33 миллиона рублей. Билеты ему посоветовала купить кассирша

    В Раде возмутились словами Зеленского о победе Украины в конфликте

    Эмма Уотсон в микрошортах покинула Венецианский фестиваль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости