Премьер одной страны ушел в отставку из-за беспорядков

Reuters: Премьер Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне беспорядков в стране

Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне беспорядков в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Оли заявил, что принял решение уйти со своей должности для того, чтобы проложить путь к конституционному решению сложившегося кризиса.

Массовые протесты в Непале разгорелись после того, как в стране были заблокированы ряд крупных соцсетей, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ; Facebook и Instagram также запрещены в РФ). Вскоре акции переросли в столкновения протестующих с полицией.

Ранее стало известно, что сотни россиян не могут покинуть Непал из-за массовых беспорядков. Сообщалось, что из-за протестов был частично закрыт международный аэропорт Катманду, а также не работали супермаркеты и наблюдались проблемы со связью.