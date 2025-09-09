Путешествия
Сотни российских туристов застряли в охваченной протестами стране Южной Азии

Shot: Российские туристы не могут покинуть Непал из-за протестов в Катманду
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Сотни россиян не могут покинуть страну в Южной Азии из-за протестов. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, российские туристы застряли в столице Непала Катманду. Страну охватили массовые беспорядки из-за запрета Facebook, Instagram, WhatsApp (запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и YouTube.

Россияне сообщают, что из-за протестов международный аэропорт частично закрыли. Также не работают супермаркеты и наблюдаются проблемы со связью, люди не могут покинуть дома и отели. Митингующие требуют смены режима и поджигают дома местных чиновников, их поливают водой военные вертолеты.

Уточняется, что акции протеста начались из-за решения властей запретить соцсети, которые не прошли регистрацию в Министерстве связи и информационных технологий. На данный момент премьер-министр Непала подал в отставку. Запрет на социальные сети отменили, однако демонстрации продолжаются. В результате беспорядков более 100 человек получили ранения, 19 не выжили.

.
