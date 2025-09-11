Россия
В России мужчина взорвал петарду во дворе дома с криком «Аллах акбар»

В Новокузнецке мужчина во дворе дома взорвал петарду с криком «Аллах акбар». Об этом, публикуя кадры момента запуска петарды, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, как мужчина во дворе дома зажигает петарду и отходит от места ее запуска. Через некоторое время петарда взрывается. Во время запуска мужчина выкрикивал «Аллах акбар», утверждают авторы канала, однако видеозапись, опубликованная там, представлена без звука.

Мужчина, предварительно, взорвал петарду на улице Шолохова. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, его уже задержали и арестовали на 10 суток.

Как уточнили в управлении МВД по Кузбассу, мужчина не смог объяснить свои действия. В отношении него сотрудники полиции составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Казани мужчина набросился на пенсионера с криком «Аллах акбар» и попал на видео. На кадрах мужчина просит сидевшего на скамейке перед домом человека открыть ему дверь в подъезд. Не получив внятного ответа, он подходит к россиянину и хватает его за горло.

