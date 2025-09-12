Из жизни
18:56, 12 сентября 2025Из жизни

Олень насадил на рога идущего за пивом мужчину

В Великобритании олень насадил на рога мужчину, который шел за пивом по парку
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nick Fewings / Unsplash

В британском графстве Чешир олень насадил на рога мужчину, идущего за пивом и карри. Об этом сообщает издание Daily Star.

Инцидент произошел, когда 67-летний Род Сэвидж и его друг Дэнни Макниколл зашли в парк. Олень бросился на Сэвиджа, сбил его с ног и пробил рогом живот.

Все произошло довольно быстро. Олень смотрел на меня. Я смотрел на него и отчетливо видел рога. Было похоже на старый ковбойский фильм — было ясно, что добром это не кончится. Вдруг он бросился на меня, подбросил в воздух и сбил с ног. Я свернулся калачиком, чтобы защититься, и притворился мертвым

Род Сэвидж

Макниколл сумел отвлечь оленя: он бросил в него ветку, и тот отошел. «Если бы я был один, страшно подумать, что могло бы случиться, — вспоминает Сэвидж. — Дэнни спас мне жизнь».

С помощью друга Сэвидж выбрался из парка. По его словам, крови было много, но сотрудники парка перевязали рану. Затем его доставили в больницу Маклсфилда. Оказалось, что жизненно важные органы не повреждены. Также у мужчины ушибы и переломы двух ребер.

Ранее сообщалось, что американские медики впервые идентифицировали двух человек, которые, как предполагается, стали жертвами заболевания, превращающего оленей в подобие зомби. Его вызывают прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему.

    Олень насадил на рога идущего за пивом мужчину

