Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 4 апреля 2026Мир

Иран открыл Ормузский пролив для одной категории судов

Виктория Кондратьева
Фото: Stringer / Reuters

Иран открыл Ормузский пролив для судов с гуманитарными грузами и важными товарами. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Разрешен проход судов с гуманитарными и товарами первой необходимости через Ормузский пролив в иранские порты и в Оманский залив», — утверждается в публикации.

Ранее Иран разделил страны, чьи суда используют Ормузский пролив, на три категории: «дружественные», «нейтральные» и «враждебные». Утверждается, что только страны из первой категории имеют право на свободный проход через пролив.

3 апреля стало известно, что Тегеран может поддерживать блокаду Ормузского пролива для судов США и их союзников на протяжении длительного времени.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok