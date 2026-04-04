16:26, 4 апреля 2026Россия

Глава Минздрава раскрыл судьбу получившего вакцину от рака пациента

Мурашко: Первый получивший мРНК-вакцину от рака пациент чувствует себя хорошо
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cryptographer / Shutterstock / Fotodom

Первый получивший мРНК-вакцину от рака российского производства пациент чувствует себя хорошо. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ответ на вопрос журналистов, передает ТАСС.

«Пациент чувствует себя хорошо. Лечение данным препаратом будет продолжено», — рассказал чиновник.

По словам Мурашко, разработка мРНК-вакцины позволит в дальнейшем развивать другие направления в здравоохранении. Министр добавил, что развитие персонализированных медицинских технологий в России является одним из приоритетных направлений.

Ранее онколог-химиотерапевт, руководитель Медицинского совета фонда «Не напрасно» Владислав Евсеев оценил в беседе с «Лентой.ру» вероятность включения российской вакцины от рака в полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Специалист пояснил, что для этого метод должен быть закреплен в клинических рекомендациях, а его показания четко прописаны.

