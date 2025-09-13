Путешествия
В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Самары и Саратова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Titov / Global Look Press

В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорты Самара (Курумоч); Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указал он.

По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Росавиации сообщили, что в аэропортах Ярославля и Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмечалось, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

10 сентября в аэропорту Геленджика вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

