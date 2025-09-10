В аэропорту российского курортного города ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, ограничения ввели в воздушной гавани еще одного российского города — Самары.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что с трех пляжей российских курортов в Краснодарском крае эвакуировали людей из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отдыхающих вывозят с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо, Южной Озереевки.