Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:56, 10 сентября 2025Путешествия

В аэропорту российского курортного города ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты
Алина Черненко

Фото: Николай Яковлев / ТАСС

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, ограничения ввели в воздушной гавани еще одного российского города — Самары.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что с трех пляжей российских курортов в Краснодарском крае эвакуировали людей из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отдыхающих вывозят с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо, Южной Озереевки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку

    В Госдуме опровергли слухи о блокировке Zoom в России

    Вице-президент США раскрыл позицию Трампа по изоляции России

    Россиянин показал на видео «развороченные» свежие могилы бойцов СВО

    Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши

    Массовый отказ россиян от поездок в охваченный протестами Непал опровергли

    В МВД России прокомментировали проверку военного блогера со схемами отмывания на СВО

    МВД Польши рассказало о находках после инцидента с беспилотниками

    В России задумали запретить банкротить компании из кризисной отрасли

    Премьер Великобритании назвал безрассудным шагом инцидент с беспилотниками в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости