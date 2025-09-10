Россия
С российских пляжей эвакуировали людей из-за атаки ВСУ

Глава Новороссийска: С краснодарских пляжей эвакуировали людей из-за атаки ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что с трех пляжей в Краснодарском крае эвакуировали людей из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на въезде в Широкую балку. Свой комментарий по ситуации российский чиновник разместил в Telegram-канале.

Он пояснил, что граждан вывозят с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо, Южной Озереевки. В результате удара украинского дрона повреждение получило нежилое здание, отметил Кравченко.

Сведений о пострадавших не поступало. «Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности», — подчеркнул глава в своем посте.

До этого сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе приостановили работу торговых центров из-за украинских беспилотников.

Еще раньше Минобороны доложило об уничтожении над регионами России 122 украинских дронов.

