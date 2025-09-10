Россия
10:49, 10 сентября 2025Россия

В российском регионе после атак ВСУ остановили работу крупных торговых центров

Гладков: В Белгороде и Белгородском районе остановлена работа торговых центров
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: zulicheg / Shutterstock / Fotodom

В части Белгородской области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) временно приостановили работу крупных торговых центров. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, решение принято «в связи с оперативной ситуацией». Других подробностей чиновник не привел.

Ранее Гладков сообщил, что утром 10 сентября дроны ВСУ атаковали Белгород. Под удар попало здание правительства региона, у которого в результате взрыва оказались повреждены фасад и остекление. Кроме того, из-за падения обломков беспилотника загорелся дом. Информация о пострадавших не поступала.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 10 сентября 122 украинских дронов. 11 из них сбиты в Белгородской области. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.

