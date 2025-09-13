В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения на полеты

В Росавиации заявили, что в аэропортах Волгограда и Ярославля ввели ограничения

В аэропортах Ярославля и Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты️ Волгограда, Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметил он.

Кореняко уточнил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

11 сентября стало известно, что закрытый с февраля 2022 года аэропорт Краснодара возобновил свою работу. Как уточнялось, аэропорт не обслуживал воздушные суда с начала СВО по соображениям безопасности.

Помимо этого, в июле аэропорт российского курортного города открылся впервые с начала СВО. Речь идет о Геленджике.