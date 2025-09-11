Аэропорт Краснодара открылся впервые с начала СВО. Когда начнутся полеты?

Минтранс РФ: Аэропорт Краснодара впервые с 2022 года возобновил работу

Закрытый с февраля 2022 года аэропорт Краснодара возобновил работу. Об этом сообщило Министерство транспорта, Росавиация между тем назвала сроки запуска регулярных рейсов.

Аэропорт не обслуживал воздушные суда с начала специальной военной операции по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы. Минтранс отчитался о том, что в аэропорту укомплектован штат сотрудников, в полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Кроме того, здесь отремонтировали дополнительную рулежную дорожку, провели ремонт привокзальной площади аэропорта, фасадов терминалов.

Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань столицы Кубани готова к приему и отправке гражданских воздушных судов. Полеты могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени, начиная с 11 сентября. Заявленная интенсивность полетов — не более пяти взлетно-посадочных операций в час. Ожидается, что первый регулярный рейс в Краснодар 17 сентября выполнит «Аэрофлот» из Москвы.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили изданию «Подъем», что это очень позитивный шаг.

Это, конечно, существенно увеличит туристический поток в регион. Особенно актуально это в начале бархатного сезона. Туротрасль очень позитивно отреагировала на эту новость. Мы надеемся, что авиакомпании, которые запустят рейсы в Краснодар из крупных городов, зафиксируют цены на приемлемом уровне Российский союз туриндустрии

Ранее открылся аэропорт Геленджика

Аэропорт российского курортного города открылся 10 июля впервые с начала СВО. Первый после трехлетнего перерыва самолет вылетел из Москвы в Геленджик 18 июля, загрузка рейса составила около 95 процентов.

В свою очередь, глава Минтранса Андрей Никитин заявил о работе над открытием остальных аэропортов юга России. Чиновник не стал обозначать конкретные сроки, но заметил, что аэропорт Геленджика точно не будет последним открывшимся.

В 2022 году были закрыты 11 аэропортов юга России. Помимо Геленджика и Краснодара речь об аэропортах Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты. Воздушная гавань Элисты при этом начала снова принимать и отправлять рейсы в мае 2024-го. Сообщалось также, что закрытые аэропорты юга России регулярно обновляют вакансии и укомплектовывают кадровый состав, продолжая тренировки и обучение работников.