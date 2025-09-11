Путешествия
16:06, 11 сентября 2025Путешествия

Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

Аэропорт Краснодара вновь отправляет и принимает рейсы
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Аэропорт Краснодара открылся для обслуживания рейсов после долгого перерыва — воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

По информации Росавиации, ожидается, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофолот» из Москвы. Интенсивность полетов составит не более пяти приемов и отправок самолетов в час. Они будут вновь выполняться ежедневно с 11 сентября с 09:00 до 19:00.

Также уточнялось, что вопрос безопасности открытия воздушной гавани был тщательно проработан специалистами профильных ведомств. За период действия временных ограничений в аэропорту был проведен ремонт — обновлена привокзальная площадь, парковочная зона, терминалы, улучшена навигация внутри них.

Ранее, 10 июля, впервые с начала спецоперации в феврале 2022 года открылся аэропорт Геленджика. В южный город регулярные рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и S7.

