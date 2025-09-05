Аэропорты на юге России задумали открыть после Геленджика

Минтранс РФ работает над открытием аэропортов на юге России

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что работа над открытием остальных аэропортов юга России идет после возобновления полетов в авиагавань Геленджика. Его слова передает ТАСС.

Министр не стал обозначать сроки воплощения задуманного, но подчеркнул, что аэропорт Геленджика точно не будет последним открывшимся. Относительно авиагавани Краснодара ведомство рассматривает разные варианты, однако никаких уточнений Никитин не дал.

Аэропорт российского курортного города открылся 10 июля впервые с начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Первый после трехлетнего перерыва самолет вылетел из Москвы в Геленджик 18 июля.

Аэропорты на юге и в центре России были закрыты с начала спецоперации на Украине. Речь идет об авиагаванях Воронежа, Липецка, Симферополя и других.