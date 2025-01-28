Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:17, 28 января 2025Путешествия

Закрытые аэропорты юга России опубликовали более 150 вакансий. Кого они ищут и с чем это связано?

Закрытые аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи начали искать новых сотрудников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Закрытые аэропорты юга России опубликовали более 150 вакансий. В связи с этим в соцсетях появилось предположение о скором открытии воздушных гаваней. Представители аэропортов объяснили, что обновление предложений о работе происходит на регулярной основе.

Представители аэропортов объяснили, зачем они поддерживают укомплектованность штата

Пользователи соцсетей обратили внимание, что в аэропортах Анапы, Краснодара, Геленджика, Симферополя и Ростова-на-Дону, а также в открытой авиагавани Сочи появилось более 150 вакансий. Требуются инспекторы по досмотру, кинологи, грузчики, водители спецтехники, операторы видеонаблюдения, сопровождающие маломобильных пассажиров и другие сотрудники.

Фото: Роман Соколов / ТАСС

В пресс-службе компании «Аэродинамика», которая является оператором хабов Краснодара, Анапы и Сочи, объяснили, что обновляют вакансии на регулярной основе, что необходимо для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы.

В течение всего периода ограничений полетов в наших аэропортах мы регулярно проводим тренировки и обучения, чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято.

пресс-служба компании «Аэродинамика»

Там также рассказали, что специалисты проходят стажировку в аэропорту Сочи, а компания поддерживает укомплектованность штата.

Росавиация заявляла об отсутствии планов открыть аэропорты юга России

В июне прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что возобновление работы какого-либо из закрытых с начала спецоперации (СВО) аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого в Элисте, пока не ожидается. «Эта работа осуществляется совместно с Минобороны: по их решению был введен соответствующий временный режим (работы аэропортов), — добавил он. — Мы находимся в постоянном диалоге и контакте».

Материалы по теме:
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024
Россияне вынуждены чаще летать с пересадками. Как превратить их из мучения в приятное путешествие?
Россияне вынуждены чаще летать с пересадками.Как превратить их из мучения в приятное путешествие?
27 августа 2023

Авиагавань Элисты возобновила работу в мае 2024 года. У первых рейсов в город наблюдалась стопроцентная загрузка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Закрытые аэропорты юга России опубликовали более 150 вакансий. Кого они ищут и с чем это связано?

      Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал

      Минобороны показало кадры уничтожения спрятанной возле домов техники ВСУ в Курской области

      Пластический хирург высказался о предполагаемой пластике Ивлеевой

      В Ватикане заявили об угрозах искусственного интеллекта

      Компания из США начнет печатать компоненты боеприпасов

      На Западе назвали антиутопией происходящее на границе Украины с одной страной

      Пашинян анонсировал изменения в стратегии национальной безопасности Армении

      Появились подробности об уехавшем на СВО с ребенком на руках бойце

      Раскрыты подробности о задержанном в Подмосковье серийном педофиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше