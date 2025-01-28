Закрытые аэропорты юга России опубликовали более 150 вакансий. Кого они ищут и с чем это связано?

Закрытые аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи начали искать новых сотрудников

Закрытые аэропорты юга России опубликовали более 150 вакансий. В связи с этим в соцсетях появилось предположение о скором открытии воздушных гаваней. Представители аэропортов объяснили, что обновление предложений о работе происходит на регулярной основе.

Представители аэропортов объяснили, зачем они поддерживают укомплектованность штата

Пользователи соцсетей обратили внимание, что в аэропортах Анапы, Краснодара, Геленджика, Симферополя и Ростова-на-Дону, а также в открытой авиагавани Сочи появилось более 150 вакансий. Требуются инспекторы по досмотру, кинологи, грузчики, водители спецтехники, операторы видеонаблюдения, сопровождающие маломобильных пассажиров и другие сотрудники.

Фото: Роман Соколов / ТАСС

В пресс-службе компании «Аэродинамика», которая является оператором хабов Краснодара, Анапы и Сочи, объяснили, что обновляют вакансии на регулярной основе, что необходимо для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы.

В течение всего периода ограничений полетов в наших аэропортах мы регулярно проводим тренировки и обучения, чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято. пресс-служба компании «Аэродинамика»

Там также рассказали, что специалисты проходят стажировку в аэропорту Сочи, а компания поддерживает укомплектованность штата.

Росавиация заявляла об отсутствии планов открыть аэропорты юга России

В июне прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что возобновление работы какого-либо из закрытых с начала спецоперации (СВО) аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого в Элисте, пока не ожидается. «Эта работа осуществляется совместно с Минобороны: по их решению был введен соответствующий временный режим (работы аэропортов), — добавил он. — Мы находимся в постоянном диалоге и контакте».

Авиагавань Элисты возобновила работу в мае 2024 года. У первых рейсов в город наблюдалась стопроцентная загрузка.