Военкор сообщил о хаосе ВСУ в Купянске

Военкор Романов: В Купянске начался хаос для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Остающиеся в Купянске Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с тотальным хаосом. Об этом сообщил военкор Владимир Романов в своем Telegram-канале.

Он сослался на публикации в украинском сегменте сети. Исходя из них, следует, что большинство отрядов «не понимают общей ситуации».

13 сентября глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВСУ оставляют позиции и отступают из Купянска. Лишь отдельные боевики продолжают оставаться в городе на хорошо укрепленных позициях.

В тот же день стало известно, что российские военные повторили операцию «Поток», проникнув на окраины Купянска по газовой трубе.

