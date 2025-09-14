Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:27, 13 сентября 2025Россия

ВСУ практически полностью покинули Купянск

Ганчев сообщил, что ВСУ практически полностью покинули Купянск
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции и отступают из Купянска. Лишь отдельные боевики продолжают оставаться в городе на хорошо укрепленных позициях, рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live» глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях», — поделился чиновник. Военнослужащие ВСУ осознают, что оставаться в Купянске для них смертельно опасно, добавил Ганчев.

Он также отметил, что, согласно информации российских разведчиков, в городе остается большое число мирных жителей.

Вечером 12 сентября аналитический паблик Deep State сообщил, что российские бойцы смогли повторить операцию «Поток». Военные использовали газовую трубу для наступления на Купянск.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на железнодорожных путях

    Стало известно о движении поездов после взрыва на железной дороге в российском регионе

    В Киеве посетовали на планы НАТО

    В США рассказали об уязвимости Зеленского

    США обсудят инцидент с дронами в Польше с НАТО

    Российский офицер семь месяцев сливал ВСУ координаты подразделений ВС РФ

    «Краснодар» обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ

    Семью экс-президента Киргизии решили принудительно выселить из дома

    Западу предсказали раскол из-за требований Трампа

    В США раскрыли новые детали об убийце Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости