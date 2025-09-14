Ганчев сообщил, что ВСУ практически полностью покинули Купянск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции и отступают из Купянска. Лишь отдельные боевики продолжают оставаться в городе на хорошо укрепленных позициях, рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live» глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях», — поделился чиновник. Военнослужащие ВСУ осознают, что оставаться в Купянске для них смертельно опасно, добавил Ганчев.

Он также отметил, что, согласно информации российских разведчиков, в городе остается большое число мирных жителей.

Вечером 12 сентября аналитический паблик Deep State сообщил, что российские бойцы смогли повторить операцию «Поток». Военные использовали газовую трубу для наступления на Купянск.