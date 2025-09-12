Аналитики сообщили, что ВС России вновь использовали трубу для наступления

Вооруженные силы (ВС) России вновь использовали газовую трубу, на этот раз для наступления на Купянск в Харьковской области. О новой операции «Поток» сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на аналитический паблик Deep State.

По информации аналитиков, российские военные зашли в трубу в районе населенного пункта Лиман Первый. За четыре дня бойцы ВС России с помощью электросамокатов и лежанок на колесах добрались до Купянска, отметил Deep State.

«Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги», — подчеркнул Deep State.

Аналитики предположили, что в ближайшее время официальные лица Украины опровергнут эту информацию, «но в самом Купянске уже есть позиции для взлета российских пилотов».

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Наиболее известной операцией по освобождению города стал «Поток». ВС России, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и 750 метров.