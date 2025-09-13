Военкор опубликовал видео передвижения бойцов по газовой трубе во время тайной операции

Российский военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео передвижения бойцов Вооруженных сил России по газовой трубе во время тайной операции, предположительно, по заходу на окраины Купянска. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

На кадрах российские военные передвигаются по трубе на специальных тачках на колесах. Голос за кадром утверждает, что протяженность трубы составляет четыре километра. Чтобы двигаться вперед, бойцы подталкивают друг друга.

«Передвижение по трубе выглядит примерно так. Теперь — марш-бросок уже в Купянск, незаметное и быстрое преодоление т.н. килл-зоны в железном коробе», — написал журналист.

Он также отметил, что на фоне сообщений о повторении суджанской операции «Поток» в украинских пабликах стали появляться сообщения с требованием подрывать газовые коммуникации по Украине.

По данным украинской стороны, россияне «построили целую логистическую артерию» для наступления на Купянск. Они зашли в районе Лимана Первого, а для передвижения использовали специальные лежаки на колесах и электросамокаты. Маршрут занял около четырех дней.