Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:26, 13 сентября 2025Россия

Военкор опубликовал видео передвижения бойцов по газовой трубе во время тайной операции

Военкор Котенок показал видео передвижения бойцов ВС РФ по газовой трубе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Российский военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео передвижения бойцов Вооруженных сил России по газовой трубе во время тайной операции, предположительно, по заходу на окраины Купянска. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

На кадрах российские военные передвигаются по трубе на специальных тачках на колесах. Голос за кадром утверждает, что протяженность трубы составляет четыре километра. Чтобы двигаться вперед, бойцы подталкивают друг друга.

«Передвижение по трубе выглядит примерно так. Теперь — марш-бросок уже в Купянск, незаметное и быстрое преодоление т.н. килл-зоны в железном коробе», — написал журналист.

Он также отметил, что на фоне сообщений о повторении суджанской операции «Поток» в украинских пабликах стали появляться сообщения с требованием подрывать газовые коммуникации по Украине.

По данным украинской стороны, россияне «построили целую логистическую артерию» для наступления на Купянск. Они зашли в районе Лимана Первого, а для передвижения использовали специальные лежаки на колесах и электросамокаты. Маршрут занял около четырех дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он представляет худших из нас». Зачем Конор Макгрегор идет в президенты Ирландии и поможет ли Трамп «любимому ирландцу»?

    Врач предупредил о последствиях одной ночи недосыпа

    Посол Аргентины заявил о «прячущих животы на границе» россиянках

    Военкор опубликовал видео передвижения бойцов по газовой трубе во время тайной операции

    Москвички пожаловались на агрессивных попрошаек на улицах

    Генсек НАТО оценил разницу в подлетном времени ракет России для Лондона и Таллина

    Собянин поздравил москвичей с Днем города

    Стало известно о ловушке для ВСУ после массированных ударов российских войск

    Израильских шахматистов вынудили сняться с международного турнира

    Гладков рассказал о продолжении массированных атак на Белгород

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости