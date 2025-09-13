Россия
09:35, 13 сентября 2025Россия

Один из самых известных военкоров угадал трюк российских военных в зоне СВО

Коц угадал, что бойцы ВС РФ могли пролезть по трубам для наступления на Купянск
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Один из самых известных военных корреспондентов Александр Коц угадал трюк российских бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). Подробности приводятся в его Telegram-канале.

Речь идет о повторении суджанской операции «Поток», когда российские военные, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и 750 метров. На этот раз, предположительно, подобный маневр Вооруженные силы РФ использовали для наступления на Купянск в Харьковской области. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

«Недавно, после заявления начальника Генштаба о контроле над половиной Купянска, обсуждаем ситуацию с товарищем. Дескать, как так ловко-то получилось. "Может опять по трубам пролезли"», — рассказал журналист.

Он обратив внимание на то, что украинские паблики сделали подобное предположение и сопроводили его подробностями новой операции. По данным украинских СМИ, россияне «построили целую логистическую артерию» для входа в населенный пункт. Они зашли в районе Лимана Первого, а для передвижения использовали специальные лежаки на колесах и электросамокаты. Маршрут занял примерно четыре дня.

Ранее депутат Государственной Думы, член комитета по обороне Андрей Колесник предупреждал, что российские военнослужащие могут повторить операцию «Поток» в любой точке Украины, где есть подземные газопроводы.

