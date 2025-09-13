На Украине сообщили, что ВС России смогли повторить операцию «Поток». Военные использовали трубу для наступления на Купянск

Deep State: ВС России повторили операцию «Поток» для наступления на Купянск

Вооруженные силы (ВС) России смогли повторить операцию «Поток». По данным аналитического паблика Deep State, военные вновь использовали газовую трубу, на этот раз для наступления на Купянск в Харьковской области.

Аналитики сообщили, что российские военные зашли в трубу в районе населенного пункта Лиман Первый. В течение четырех дней бойцы ВС России с помощью электросамокатов и лежанок на колесах добрались до Купянска.

Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги Deep State

Отмечается, что в ближайшее время официальные лица Украины опровергнут эту информацию, однако, по данным Deep State, в самом Купянске «уже есть позиции для взлета российских пилотов». Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

ВС России могли повторить операцию «Поток» в ДНР

Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на видео от неизвестного источника ранее сообщал, что российские войска повторили в Донецкой народной республике (ДНР) операцию «Поток».

Если предположить, что это видео не постановка, а фрагмент подготовки или проведения реальной операции, то мы имеем дело с повторением операции «Поток» Telegram-канал «Военная хроника»

Также сообщалось, что сеть газопроводов проходит через все крупные города Донбасса, что позволит российским военным выйти на поверхность в любом из них.

Депутат Государственной Думы, член комитета по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, также сообщал, что российские военнослужащие могут повторить операцию «Поток» в любой точке Украины, где есть подземные газопроводы. По его мнению, страх перед подобными военными операциями деморализует противника.

Если получилось один раз, то получится второй и третий. Пусть боятся — когда врагом овладевает страх, то полпобеды уже одержано Андрей Колесник Депутат Государственной Думы, член комитета по обороне

Операция «Поток» прошла во время боев за курский город Суджа

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Наиболее известной операцией по освобождению города стал «Поток». ВС России, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и 750 метров.

Начальник разведки штурмовой бригады «Восток» Рамазан Абаев заявил, что благодаря проведению операции были спасены тысячи жизней российских военных.

Наше внезапное появление и дало вот тот эффект, что противник посыпался, оборона посыпалась. И благодаря именно этой операции тысячи жизней бойцов просто были спасены. Так что цели достигнуты Рамазан Абаев Начальник разведки штурмовой бригады «Восток»

Абаев также отметил, что украинская армия начала отступать, когда военные поняли, что российские солдаты выходят из трубы. Наиболее тяжелым в ходе операции стало передвижение по самой трубе, которая в диаметре составляет 140 сантиметров, добавил он.

В августе главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что украинские войска провалились, недооценив дерзость операции «Поток» ВС России в Курской области.

Имели сведения о том, что они могут использовать эти трубопроводы. И были поставлены задачи держать под контролем участки, где они могут выйти наружу Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, украинские военные «где-то недосмотрели», и в результате действия российских бойцов были успешны — они затруднили для ВСУ отступление из региона.