Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:52, 3 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о возможном повторении операции «Поток»

«Военная хроника»: ВС России повторили суджанскую операцию «Поток» в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Военная хроника»

Вооруженные силы (ВС) России повторили в Донецкой народной республике (ДНР) суджанскую операцию «Поток». О такой возможности рассказал Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на видео от неизвестного источника.

«Если предположить, что это видео не постановка, а фрагмент подготовки или проведения реальной операции, то мы имеем дело с повторением операции "Поток"», — сказано в публикации.

Отмечается, что сеть газопроводов проходит через все крупные города Донбасса, что позволит российским войскам выйти на поверхность в любом из них.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Наиболее известной операцией по освобождению города стала операция «Поток». ВС России, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и еще 750 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

    Мать россиянки по прозвищу Дюймовочка рассказала о последних днях дочери

    Российские войска прорвались в центр Купянска

    Стало известно о смерти годовалой девочки с ожогами и травмами головы в российском регионе

    В России предложили необычную идею о пополнении армии

    В России высказались о «худом мире» с Азербайджаном

    Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города

    Кремль ответил на нехорошие заявления Мерца о Путине

    Бывший губернатор российского региона снова попал в розыск

    В России ответили на угрозы Трампа сменить позицию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости