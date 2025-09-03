Стало известно о возможном повторении операции «Поток»

«Военная хроника»: ВС России повторили суджанскую операцию «Поток» в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России повторили в Донецкой народной республике (ДНР) суджанскую операцию «Поток». О такой возможности рассказал Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на видео от неизвестного источника.

«Если предположить, что это видео не постановка, а фрагмент подготовки или проведения реальной операции, то мы имеем дело с повторением операции "Поток"», — сказано в публикации.

Отмечается, что сеть газопроводов проходит через все крупные города Донбасса, что позволит российским войскам выйти на поверхность в любом из них.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Наиболее известной операцией по освобождению города стала операция «Поток». ВС России, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и еще 750 метров.