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19:07, 4 августа 2025Россия

В России объявили о возможном повторении операции «Поток»

Депутат ГД Колесник: Операцию «Поток» могут повторить в любой точке Украины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Фото Добровольческого корпуса / РИА Новости

Российские военнослужащие могут повторить операцию «Поток» в любой точке Украины, где есть подземные газопроводы. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник, его слова приводит «Абзац».

По словам парламентария, страх перед подобными военными операциями деморализует противника.

«Если получилось один раз, то получится второй и третий. Пусть боятся — когда врагом овладевает страх, то полпобеды уже одержано», — объявил о возможном повторении операции Колесников.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России создали транспортное приспособление для передвижения по трубам с камерой и пультом управления. Из-за этого на Украине предложили заминировать все газопроводы, которые идут из России и Белоруссии на Украину.

ЖЗЛ
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