19:31, 24 сентября 2025

Гагарина не справилась с заданием 8-летней дочери

Певица Полина Гагарина показала, как делает домашнее задание с 8-летней дочерью
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Полина Гагарина выложила видео, как выполняет домашнее задание с дочерью Мией. Ролик появился на странице артистки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гагарина призналась, что не смогла помочь 8-летней дочери с домашним заданием по математике из-за его сложности. «Я только с пятого раза поняла, о чем вообще идет речь», — заявила она.

Также артистка опубликовала ролик, на котором Мия спросила у нее, как правильно перенести слово «кузнечик» на другую строку. «Можно сделать "кузнеч-", а "ик" перенести?» — спросила девочка. В ответ Полина кивнула и добавила: «Подумай». В комментариях поклонники певицы отметили старательность ее дочери в выполнении школьных заданий.

Ранее стало известно, что певица Полина Гагарина назвала свой размер груди, отвечая на вопросы подписчиков.

