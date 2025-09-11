Ценности
Полина Гагарина назвала размер груди

Российская певица Полина Гагарина заявила, что у нее нулевой размер груди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Полина Гагарина назвала размер груди. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость ответила в сторис (на момент написания новости она была удалена) на вопрос подписчика об одной детали ее внешности. Так, она заявила, что у нее нулевой размер груди.

«Я знаю, что многих интересует этот вопрос. Отвечаю — мой размер груди ноль», — призналась артистка.

В июне прошлого года Гагарина раскрыла секрет своей привлекательности. Тогда певица рассказала, что хорошо выглядеть ей помогает дисциплинированность. По ее словам, ради здоровья она соблюдает режим и успевает отдыхать вопреки плотному рабочему графику.

.
