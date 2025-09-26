Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:20, 26 сентября 2025Культура

Долг звезды «Чернобыля» по алиментам снова превысил миллион рублей

«Звездач»: Долг актера Петренко по алиментам превысил миллион рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Долг звезды сериала «Чернобыль» актера Игоря Петренко по алиментам превысил миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Игорь снова копит долги перед бывшей женой [актрисой] Екатериной Климовой и их совместными детьми. У бывших супругов двое сыновей», — говорится в сообщении. На данный момент сумма задолженности составляет миллион 297 тысяч 466 рублей, пишет канал.

Ранее сообщалось, что звезда российского сериала «Шерлок Холмс» снова перестал платить алименты бывшей супруге. Известный адвокат Сергей Жорин оценил вероятность возбуждения уголовного дела в отношении Петренко.

В июне стало известно, что актер погасил многомиллионный долг по алиментам. Он задолжал около 9 миллионов рублей и не выплачивал положенные экс-супруге деньги более полутора лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас отвергла заявления Трампа по Украине

    В ВСУ призвали «фильтровать» слова Трампа

    Разбегающаяся от выстрела ракетницы толпа в российском городе попала на видео

    Вышедшую замуж за ушедшего на СВО россиянина многодетную мать лишили выплат

    Венгрия объявила «Антифа» террористической организацией

    Сыгравшую Машу Васнецову в «Папиных дочках» актрису заподозрили в помолвке

    Антиндроновый «Серп» представят в Белоруссии

    Дания заявила о третьем нарушении воздушного пространства страны БПЛА

    Жена Овечкина сфотографировалась с российским флагом в Вашингтоне

    Пассажиры захотели линчевать сотрудника авиакомпании в аэропорту России и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости