Долг звезды «Чернобыля» по алиментам снова превысил миллион рублей

Долг звезды сериала «Чернобыль» актера Игоря Петренко по алиментам превысил миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Игорь снова копит долги перед бывшей женой [актрисой] Екатериной Климовой и их совместными детьми. У бывших супругов двое сыновей», — говорится в сообщении. На данный момент сумма задолженности составляет миллион 297 тысяч 466 рублей, пишет канал.

Ранее сообщалось, что звезда российского сериала «Шерлок Холмс» снова перестал платить алименты бывшей супруге. Известный адвокат Сергей Жорин оценил вероятность возбуждения уголовного дела в отношении Петренко.

В июне стало известно, что актер погасил многомиллионный долг по алиментам. Он задолжал около 9 миллионов рублей и не выплачивал положенные экс-супруге деньги более полутора лет.