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15:06, 8 июля 2025Культура

Задолжавшему по алиментам актеру Петренко пригрозили уголовным делом

Адвокат Жорин допустил уголовное преследование Игоря Петренко из-за алиментов
Андрей Шеньшаков
Игорь Петренко

Игорь Петренко. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известный адвокат Сергей Жорин оценил вероятность возбуждения уголовного дела в отношении актера Игоря Петренко из-за неуплаты алиментов. Его слова передает Telegram-канал «Страсти».

Звезда российского сериала «Шерлок Холмс» Игорь Петренко снова перестал платить алименты бывшей супруге, актрисе Екатерине Климовой. По словам юриста, это может стать основанием для возбуждения сначала административного, а потом и уголовного дела. Сообщается, что сейчас Петренко должен 1,6 миллиона рублей.

«Вероятность возбуждения дела существует, так как долг Петренко превышает 500 тысяч рублей, факт злостного уклонения от уплаты может быть установлен. Основания есть у приставов и у следствия», — заявил Сергей.

Также сообщается, что приставы могут ввести запрет на выезд из страны в отношении артиста, заблокировать его банковские счета и арестовать имущество.

В июне стало известно, что актер театра и кино Игорь Петренко погасил многомиллионный долг по алиментам. Известно, что он задолжал около 9 миллионов рублей и не выплачивал положенные экс-супруге деньги более полутора лет.

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