Звезда «Чернобыля» погасил многомиллионный долг по алиментам

Актер Петренко выплатил порядка 9 миллионов рублей задолженности по алиментам

Звезда сериала «Чернобыль» актер Игорь Петренко погасил многомиллионный долг по алиментам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артист выплатил бывшей супруге, актрисе Екатерине Климовой, порядка 9 миллионов рублей. Отмечается, что на это артисту понадобилось около полутора лет.

Уточняется, что Петренко осталось заплатить менее 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Игорь Петренко погасил часть своего многомиллионного долга по алиментам.

В феврале 2024 года судебные приставы начали поиск Петренко. Артист не выплатил Климовой 9,2 миллиона рублей на содержание двоих общих детей.