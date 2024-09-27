Звезда «Чернобыля» погасил часть многомиллионного долга по алиментам

Актер Петренко выплатил 2,5 миллиона рублей за задолженность по алиментам

Звезда сериала «Чернобыль» актер Игорь Петренко погасил часть своего многомиллионного долга по алиментам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артист выплатил бывшей супруге, актрисе Екатерине Климовой, 2,5 миллиона рублей, тем самым ему удалось снизить сумму задолженности до 6,7 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Петренко погасил часть задолженности по алиментам.

В феврале судебные приставы начали поиск Петренко. Артист не выплатил Климовой 9,2 миллиона рублей на содержание двоих общих детей.