Актер Игорь Петренко погасил часть многомиллионного долга по алиментам

Актер Петренко выплатил более миллиона рублей за задолженность по алиментам

Актер Игорь Петренко погасил часть своего многомиллионного долга по алиментам. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что задолженность артиста уменьшилась впервые за последние месяцы. Так, в июне она составляла 8,3 миллиона рублей, а в конце июля — 7,7 миллиона рублей. Таким образом Петренко выплатил 596 тысяч рублей на каждого ребенка — более миллиона рублей.

В феврале Игорь Петренко высказался о своем многомиллионном долге по алиментам.

До этого сообщалось, что судебные приставы начали поиск Петренко. Артист не выплатил бывшей супруге, актрисе Екатерине Климовой, 9,2 миллиона рублей на содержание двоих общих детей.