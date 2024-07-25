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14:09, 25 июля 2024Культура

Актер Игорь Петренко погасил часть многомиллионного долга по алиментам

Актер Петренко выплатил более миллиона рублей за задолженность по алиментам

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Актер Игорь Петренко погасил часть своего многомиллионного долга по алиментам. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что задолженность артиста уменьшилась впервые за последние месяцы. Так, в июне она составляла 8,3 миллиона рублей, а в конце июля — 7,7 миллиона рублей. Таким образом Петренко выплатил 596 тысяч рублей на каждого ребенка — более миллиона рублей.

В феврале Игорь Петренко высказался о своем многомиллионном долге по алиментам.

До этого сообщалось, что судебные приставы начали поиск Петренко. Артист не выплатил бывшей супруге, актрисе Екатерине Климовой, 9,2 миллиона рублей на содержание двоих общих детей.

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