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17:07, 28 февраля 2024Культура

Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам

Актер Игорь Петренко заявил, что постепенно закрывает долг по алиментам

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Актер Игорь Петренко высказался о своем многомиллионном долге по алиментам. Его слова приводит издание «Абзац».

Петренко заявил, что постепенно закрывает накопившуюся задолженность. Он подчеркнул, что не прячется от экс-жены Екатерины Климовой. «Что касается детей, мы решаем совместно какие-то проблемы, заботы. Мы в контакте в любом случае», — сказал актер.

Артист опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ему приходится распродавать вещи из-за долга. «Это, конечно, абсурд и смешно, безусловно. Зачем такое придумывать?» — заявил он.

Ранее стало известно, что судебные приставы начали поиск Петренко. Артист не выплатил бывшей супруге, актрисе Екатерине Климовой, 9,2 миллиона рублей на содержание двоих общих детей.

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      Мария Рюрикова
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