Стал известен один из секретов победы над Наполеоном и Гитлером

Историк Журавлев: Русская армия победила Наполеона и Гитлера благодаря медицине

Заместитель директора Военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев рассказал, что русская армия зачастую добивалась успеха благодаря высокому уровню медицины и вниманию к гигиене. Его слова цитирует «Моcковский Комсомолец» («МК»).

Журналисты газеты сослались на исследование ученых под руководством Реми Барбьери из Университета Пастера, в котором говорится, что главной причиной поражения Наполеона в 1812 году стали инфекционные заболевания. Анализ ДНК братских могил французов показал наличие следов паратифа и возвратного тифа. С коллегами согласился замдиректора Военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев.

Журавлев раскрыл один из секретов успехов русской армии в разные времена. По его словам, французские госпитали были плохо организованы и часто не имели необходимых медикаментов. Тогда как в русских войсках были введены обязательные осмотры бойцов и строгие гигиенические требования. Также специалист уверен, что наполеоновские командиры пренебрегали условиями содержания солдат. Дмитрий Журавлев заметил, что через 100 с лишним лет ошибку Наполеона повторил Адольф Гитлер и немецкая армия.

Заложенные в XIX веке русской армией принципы медицины, гигиены и дисциплины успешно применялись в Великой Отечественной войне. Это позволило Красной армии избежать крупных эпидемий в годы войны.

