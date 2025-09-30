Разработано универсальное средство против боли и алкогольной зависимости

BJP: Препарат PPL-138 снижает симптомы ПТСР и злоупотребления алкоголем

Американские исследователи представили экспериментальный препарат PPL-138, который в доклинических испытаниях показал способность одновременно снижать симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), хронической боли и злоупотребления алкоголем. Разработка описана в British Journal of Pharmacology.

Препарат относится к классу опиоидных частичных агонистов и воздействует на систему мозга, связанную со стрессом и зависимостями. В экспериментах на крысах PPL-138 уменьшал тревожность, болевые реакции и снижал потребление алкоголя, но только у животных с признаками ПТСР-подобных состояний.

Ученые отмечают, что эффект препарата особенно ярко проявился у самок с тревожностью, у которых он снижал употребление алкоголя даже без выраженной зависимости. При этом PPL-138 не вызывал седативного эффекта и не влиял на двигательную активность, что отличает его от многих существующих препаратов.

Авторы подчеркивают, что это первый шаг к созданию единой терапии для пациентов, одновременно страдающих ПТСР, хронической болью и алкогольной зависимостью. Сейчас компания-разработчик Phoenix PharmaLabs готовит препарат к клиническим испытаниям.

