18:37, 30 сентября 2025Наука и техника

Разработано универсальное средство против боли и алкогольной зависимости

BJP: Препарат PPL-138 снижает симптомы ПТСР и злоупотребления алкоголем
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Американские исследователи представили экспериментальный препарат PPL-138, который в доклинических испытаниях показал способность одновременно снижать симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), хронической боли и злоупотребления алкоголем. Разработка описана в British Journal of Pharmacology.

Препарат относится к классу опиоидных частичных агонистов и воздействует на систему мозга, связанную со стрессом и зависимостями. В экспериментах на крысах PPL-138 уменьшал тревожность, болевые реакции и снижал потребление алкоголя, но только у животных с признаками ПТСР-подобных состояний.

Ученые отмечают, что эффект препарата особенно ярко проявился у самок с тревожностью, у которых он снижал употребление алкоголя даже без выраженной зависимости. При этом PPL-138 не вызывал седативного эффекта и не влиял на двигательную активность, что отличает его от многих существующих препаратов.

Авторы подчеркивают, что это первый шаг к созданию единой терапии для пациентов, одновременно страдающих ПТСР, хронической болью и алкогольной зависимостью. Сейчас компания-разработчик Phoenix PharmaLabs готовит препарат к клиническим испытаниям.

Ранее ученые показали, что экстракт уссурийской груши защищает печень от повреждений, связанных с употреблением алкоголя, и снижает уровень токсичного ацетальдегида.

