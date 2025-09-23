Привычный фрукт назвали защитником печени от алкогольных повреждений

F&F: Экстракт уссурийской груши ускоряет переработку алкоголя в организме

Ученые из Южной Кореи и Китая выяснили, что экстракт уссурийской груши (Pyrus ussuriensis) способен защищать печень от повреждений, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Эта груша традиционно считается полезной для снижения похмелья, и теперь ее свойства получили научное подтверждение. Исследование опубликовано в журнале Food & Functon.

В лабораторных экспериментах экстракт уменьшал токсичное действие этанола на клетки печени, помогал активировать ферменты, расщепляющие алкоголь, и снижал уровень ацетальдегида — основного виновника похмелья. Одновременно он подавлял активность фермента CYP2E1, который в норме усиливает образование вредных соединений при метаболизме алкоголя.

В опытах на крысах с острой алкогольной интоксикацией добавка экстракта понижала уровень алкоголя и продуктов его распада в крови, уменьшала воспаление в печени и повышала антиоксидантную защиту. Ученые также зафиксировали снижение биомаркеров повреждения печени (AST и ALT).

Исследователи отмечают, что экстракт уссурийской груши не только ускоряет переработку алкоголя, но и снижает воспаление и окислительный стресс. По их мнению, этот фрукт может стать перспективным ингредиентом функционального питания, помогающим смягчать последствия употребления алкоголя и поддерживать здоровье печени.

Ранее ученые выяснили, что молоко яка может защищать мозг от повреждений, связанных с хроническим употреблением алкоголя.