Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 23 сентября 2025Наука и техника

Привычный фрукт назвали защитником печени от алкогольных повреждений

F&F: Экстракт уссурийской груши ускоряет переработку алкоголя в организме
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: green scent / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Южной Кореи и Китая выяснили, что экстракт уссурийской груши (Pyrus ussuriensis) способен защищать печень от повреждений, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Эта груша традиционно считается полезной для снижения похмелья, и теперь ее свойства получили научное подтверждение. Исследование опубликовано в журнале Food & Functon.

В лабораторных экспериментах экстракт уменьшал токсичное действие этанола на клетки печени, помогал активировать ферменты, расщепляющие алкоголь, и снижал уровень ацетальдегида — основного виновника похмелья. Одновременно он подавлял активность фермента CYP2E1, который в норме усиливает образование вредных соединений при метаболизме алкоголя.

Материалы по теме:
Яблочный сок на зиму: пошаговые рецепты. Какие яблоки выбрать, как выжать сок, как сделать заготовки
Яблочный сок на зиму: пошаговые рецепты.Какие яблоки выбрать, как выжать сок, как сделать заготовки
19 августа 2025
Какой урожай овощей, фруктов и ягод собирают в сентябре? И какие работы нужно провести в огороде осенью
Какой урожай овощей, фруктов и ягод собирают в сентябре?И какие работы нужно провести в огороде осенью
19 марта 2025

В опытах на крысах с острой алкогольной интоксикацией добавка экстракта понижала уровень алкоголя и продуктов его распада в крови, уменьшала воспаление в печени и повышала антиоксидантную защиту. Ученые также зафиксировали снижение биомаркеров повреждения печени (AST и ALT).

Исследователи отмечают, что экстракт уссурийской груши не только ускоряет переработку алкоголя, но и снижает воспаление и окислительный стресс. По их мнению, этот фрукт может стать перспективным ингредиентом функционального питания, помогающим смягчать последствия употребления алкоголя и поддерживать здоровье печени.

Ранее ученые выяснили, что молоко яка может защищать мозг от повреждений, связанных с хроническим употреблением алкоголя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная честь». Бывшая помощница Байдена получила гражданство России и призналась в любви к стране

    Американский сенатор заявила о позоре Трампа после саммита на Аляске

    Европа с начала летнего сезона закупила рекордные объемы СПГ

    Инвалида избили за кражу пениса у прохожего

    Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

    Власти российского региона объявили о резко обострившейся ситуации из-за атак ВСУ

    Движение по Крымскому мосту перекрывали

    Ущерб из-за хищений у Минобороны России составил 5 миллиардов рублей

    Россиянка назвала бесящие соотечественников особенности жизни в США

    Доктор Мясников удивился ценам на один вид лекарств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости