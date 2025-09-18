Назван защищающий мозг от алкогольных последствий продукт

F&F: Молоко яка смягчает повреждения мозга, вызванные употреблением алкоголя

Ученые выяснили, что молоко яка может смягчать повреждения мозга, вызванные хроническим употреблением алкоголя. Эксперимент на мышах, результаты которого опубликованы в журнале Food & Function, показал: продукт снижает тревожность, уменьшает воспаление и защищает нервные клетки от окислительного стресса. При этом сильнее всего эффект проявился у животных, получавших именно большие дозы молока яка.

Дополнительный анализ показал, что молоко яка влияет не только на мозг, но и на кишечник. Оно меняло состав микробиоты, уменьшая количество бактерий, связанных с воспалением и депрессивными состояниями. Одновременно в организме повышался уровень ряда биологически активных веществ, которые могут оказывать защитное действие на нервную систему. Ученые также заметили снижение активности белков TLR4 и NF-κB — ключевых участников воспалительных процессов в мозге.

Авторы исследования предполагают, что защитный эффект объясняется действием через так называемую «ось кишечник–мозг». Иными словами, молоко яка может влиять на психическое и неврологическое здоровье, регулируя микробиоту и связанные с ней процессы в организме. Пока речь идет только об опытах на животных, но результаты открывают новые перспективы для изучения необычных свойств этого продукта.

