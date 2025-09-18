Наука и техника
06:31, 18 сентября 2025Наука и техника

Назван защищающий мозг от алкогольных последствий продукт

F&F: Молоко яка смягчает повреждения мозга, вызванные употреблением алкоголя
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Ученые выяснили, что молоко яка может смягчать повреждения мозга, вызванные хроническим употреблением алкоголя. Эксперимент на мышах, результаты которого опубликованы в журнале Food & Function, показал: продукт снижает тревожность, уменьшает воспаление и защищает нервные клетки от окислительного стресса. При этом сильнее всего эффект проявился у животных, получавших именно большие дозы молока яка.

Дополнительный анализ показал, что молоко яка влияет не только на мозг, но и на кишечник. Оно меняло состав микробиоты, уменьшая количество бактерий, связанных с воспалением и депрессивными состояниями. Одновременно в организме повышался уровень ряда биологически активных веществ, которые могут оказывать защитное действие на нервную систему. Ученые также заметили снижение активности белков TLR4 и NF-κB — ключевых участников воспалительных процессов в мозге.

Материалы по теме:
Как приготовить домашний творог из молока или кефира: простые рецепты и лайфхаки
Как приготовить домашний творог из молока или кефира:простые рецепты и лайфхаки
23 ноября 2024
Польза и вред молока. Чем полезно коровье молоко для взрослого человека и кому нельзя его пить?
Польза и вред молока.Чем полезно коровье молоко для взрослого человека и кому нельзя его пить?
13 мая 2024

Авторы исследования предполагают, что защитный эффект объясняется действием через так называемую «ось кишечник–мозг». Иными словами, молоко яка может влиять на психическое и неврологическое здоровье, регулируя микробиоту и связанные с ней процессы в организме. Пока речь идет только об опытах на животных, но результаты открывают новые перспективы для изучения необычных свойств этого продукта.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление козьего молока может замедлять развитие саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы, показали эксперименты на мышах.

