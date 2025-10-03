Наука и техника
Раскрыт простой способ защиты от диабета второго типа

Nutrients: Экстракт чая Любао снижает уровень сахара в крови
Екатерина Графская
Фото: Designed by Freepik

Китайские ученые нашли неожиданного союзника в борьбе с диабетом второго типа — традиционный чай Любао. В эксперименте на мышах экстракт этого напитка снизил уровень сахара в крови, улучшил жировой обмен и защитил печень от воспалений. Результаты исследования опубликованы в Nutrients.

Эффект оказался связан не только с самим чаем, но и с его влиянием на микробиоту кишечника. Экстракт снижал количество вредных бактерий и повышал долю тех, что вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты — молекулы, укрепляющие кишечный барьер и помогающие печени справляться с нагрузкой.

Когда исследователи подавляли микробиоту антибиотиками, защитный эффект чая исчезал. Это подтвердило: главный механизм действия напитка связан с его влиянием на кишечные микроорганизмы.

По мнению авторов, регулярное употребление чая Любао может стать доступным и безопасным способом профилактики диабета второго типа. В его составе нашли активные вещества — кверцетин, лютеолин и генистеин, которые могут лечь в основу новых противодиабетических препаратов.

Ранее ученые показали, что экстракт улуна способен замедлять воспалительные процессы на клеточном уровне.

