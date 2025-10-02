Наука и техника
02:01, 2 октября 2025

Популярный вид чая оказался защитником организма от воспалительных процессов

Nutrients: Чай улун замедляет воспалительные процессы на клеточном уровне
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vicky Iv / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Тайваня выяснили, что улун — традиционный китайский чай — может замедлять воспалительные процессы на клеточном уровне. Экстракт из листьев снижал активность NLRP3-инфламмасомы — белкового комплекса, связанного с хроническими болезнями, от диабета до нейродегенеративных расстройств. Результаты исследования представлены в Nutrients.

В лабораторных экспериментах экстракт улуна уменьшал выработку воспалительных молекул, в том числе интерлейкина-1β и фактора некроза опухоли. Кроме того, он снижал уровень активных форм кислорода — веществ, которые повреждают клетки и ускоряют старение организма.

Эти эффекты объясняются высоким содержанием в чае полифенолов и катехинов, которые обладают антиоксидантными свойствами. В опытах их действие оказалось сопоставимым с известными природными противовоспалительными веществами вроде куркумина.

Авторы подчеркивают: речь идет о доклинических исследованиях на клеточных моделях, поэтому говорить о лечебном действии самого напитка пока рано. Но результаты указывают, что регулярное употребление улуна может иметь дополнительный защитный эффект для организма — и заслуживает дальнейшего изучения в клинических испытаниях.

Ранее ученые подтвердили, что зеленый чай матча защищает печень от последствий жирной и сладкой пищи, снижая воспаление и жировые отложения.

