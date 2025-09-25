Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:31, 25 сентября 2025Наука и техника

Модный напиток назвали защитником печени от жировых повреждений

Nutrients: Матча способна защищать печень от повреждений, вызванных жирной пищей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Тайваня и Японии выяснили, что порошковый зеленый чай матча способен защищать печень от повреждений, вызванных жирной и сладкой пищей. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что добавление матчи в рацион крыс снижало уровень жировых отложений в печени, улучшало чувствительность к инсулину и уменьшало воспаление.

Особенно заметным оказался эффект при высокой дозе: уровень триглицеридов в крови и печени падал, а показатели воспалительных цитокинов снижались. Кроме того, у животных, получавших матчу, наблюдалось увеличение числа «полезных» кишечных бактерий, таких как Akkermansia и Faecalibacterium, что указывает на восстановление здорового микробиома.

По словам авторов, регулярное употребление матчи может не только замедлить развитие неалкогольной жировой болезни печени, но и помочь регулировать обмен липидов и сахара в крови. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность напитка в клинических условиях у людей.

Ранее исследователи заявили, что экстракты ройбуша обладают противовоспалительными свойствами и укрепляют кишечный барьер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оштрафовали женщину, спасавшую детей во время атаки украинских беспилотников. За что?

    В России отец ворвался в школу с угрозами, схватил подростка за горло и попал на видео

    Стреляющий из пистолета мужчина в спортивном костюме попал на видео в российском городе

    Известная российская блогерша рассказала о слепоте на один глаз

    Польша вознамерилась сбивать российские дроны над Украиной и Белоруссией

    Суд смягчил наказание российскому миллионеру по делу о смертельном ДТП

    Анонсированы две международные встречи Путина

    Российский блогер занялся сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде и попал на видео

    Набиуллина оценила выход российской экономики из перегрева

    Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на замок в Грязи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости