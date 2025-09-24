Популярный чай назвали природным защитником кишечника

Phytomedicine Plus: Экстракты ройбуша укрепляют барьерную функцию кишечника

Исследователи из Южной Африки опубликовали в журнале Phytomedicine Plus результаты работы, показавшей, что экстракты ройбуша обладают выраженными противовоспалительными свойствами и укрепляют барьерную функцию кишечника. Ученые изучали, как ферментированный и неферментированный ройбуш влияют на клетки кишечного эпителия при моделировании воспаления.

Оба вида чая заметно снижали выработку провоспалительных цитокинов — молекул, усиливающих воспалительный ответ. При этом у ферментированного ройбуша оказался более выраженный эффект в подавлении активности генов, связанных с воспалением. Неферментированный ройбуш, напротив, лучше укреплял клеточные соединения, которые формируют «защитный барьер» слизистой кишечника, препятствуя проникновению вредных веществ.

Ученые отмечают, что такой эффект объясняется различием в составе полифенолов: у каждого типа ройбуша свой набор биоактивных веществ. В результате напиток не только уменьшает воспаление, но и помогает кишечнику сохранять целостность и устойчивость к раздражителям.

По словам авторов, полученные данные могут стать основой для дальнейших исследований роли ройбуша в профилактике и лечении воспалительных заболеваний кишечника, а также для разработки новых функциональных продуктов на его основе.

