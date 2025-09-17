Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 17 сентября 2025Наука и техника

Назван снижающий скачки сахара в крови напиток

Nutrients: Чай из листьев малины замедляет рост уровня сахара после сладкой пищи
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Super8 / Shutterstock / Fotodom

Чай из листьев малины может помочь замедлить рост уровня сахара и инсулина после сладкой пищи. Об этом сообщили исследователи из Университета Рединга, представив результаты работы в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 22 здоровых добровольца — мужчины и женщины. В разных сессиях они получали порцию глюкозы или сахарозы, иногда в сочетании с чаем из малиновых листьев. При употреблении сахарозы вместе с чаем через 15 минут уровень сахара был ниже на четверть, а через полчаса — почти наполовину по сравнению с контрольной группой. Инсулин тоже рос медленнее, что указывает на более сбалансированную реакцию организма.

Материалы по теме:
Липа и липовый чай: полезные свойства, способы применения и противопоказания
Липа и липовый чай:полезные свойства, способы применения и противопоказания
25 апреля 2025
Топ-10 урожайных сортов малины: самые вкусные и сладкие
Топ-10 урожайных сортов малины:самые вкусные и сладкие
1 сентября 2025

Авторы объясняют эффект содержанием в листьях малины полифенолов, включая эллаговую кислоту. Эти вещества замедляют работу ферментов, расщепляющих сахарозу, поэтому усвоение происходит постепенно. Для глюкозы подобного действия выявлено не было.

Ученые отмечают, что это первое клиническое подтверждение пользы малинового чая для контроля сахара. В дальнейшем планируется проверить эффект напитка у людей с преддиабетом и диабетом второго типа, где такой простой метод может иметь особое значение.

Ранее ученые сообщили, что зеленый чай способен уменьшать вес, а также улучшать показатели обмена сахара в организме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совет Безопасности соответствует миру 1945 года». Генсек ООН высказался о реформах, конфликте на Украине и ситуации в Газе

    Одна европейская страна вдвое увеличила импорт золота из России

    В России сообщили о безуспешных попытках ВСУ форсировать Днепр

    Обвиненная Трампом в клевете газета прокомментировала его претензии

    Назван снижающий скачки сахара в крови напиток

    Военный эксперт рассказал об атаках ВСУ и наемников на границе ДНР

    Стало известно о службе украинского блогера в СБУ

    На Западе назвали грозящее разрушением экономики Евросоюза решение

    Депутат Рады назвал причину убийства Парубия

    Российский штурмовик полчаса провел под водой и выжил под обстрелом ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости