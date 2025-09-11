Наука и техника
15:56, 11 сентября 2025Наука и техника

Привычный напиток оказался эффективным средством против ожирения

Cell Biochem Funct: Зеленый чай улучшает показатели обмена сахара в организме
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Зеленый чай способен не только уменьшать вес, но и улучшать показатели обмена сахара в организме. К такому выводу пришли исследователи из Университета Крузейру-ду-Сул (Бразилия), опубликовавшие результаты своей работы в журнале Cell Biochemistry & Function.

В эксперименте мышей кормили высококалорийной «западной» диетой с шоколадом, печеньем и сладкими десертами, а затем в течение 12 недель давали экстракт зеленого чая. Результаты оказались впечатляющими: у животных снизился вес, улучшилась толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину, а также сохранилась структура мышечных волокон, которые обычно страдают при ожирении.

Чай воздействует на гены, отвечающие за метаболизм глюкозы, и восстанавливает работу ключевых ферментов. Примечательно, что эффект наблюдался только у животных с ожирением: у стройных мышей вес и показатели обмена веществ оставались без изменений. Это говорит о том, что зеленый чай действует избирательно, помогая при избытке жировой ткани.

В реальной жизни эффективность зеленого чая зависит от качества экстракта и регулярности его употребления. В странах Азии, где напиток традиционно пьют ежедневно, уровень ожирения значительно ниже. Поэтому исследователи видят в зеленом чае перспективное и доступное средство в борьбе с ожирением и его метаболическими последствиями.

Ранее ученые показали, что регулярное употребление несладкого чая может заметно снизить риск преждевременной смерти.

