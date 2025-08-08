Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:33, 8 августа 2025Наука и техника

Раскрыт уникальный эффект несладкого чая

Front Nutr: Употребление несладкого чая связано с более низким риском смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Регулярное употребление несладкого чая связано с более низким риском смерти от всех причин, в том числе от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти 197 тысяч участников проекта UK Biobank. Результаты опубликованы в Frontiers in Nutrition.

В течение 13,5 лет наблюдений было зафиксировано 11 718 случаев смерти, включая 6 415 от рака и 2 202 от болезней сердца и сосудов. Наименьший риск отмечался у людей, выпивавших в среднем 3,5–4,5 чашки несладкого чая в день. У них общая смертность была на 20 процентов ниже, смертность от рака — на 14 процентов ниже, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 27 процентов ниже по сравнению с теми, кто чай не пил.

Материалы по теме:
Липа и липовый чай: полезные свойства, способы применения и противопоказания
Липа и липовый чай:полезные свойства, способы применения и противопоказания
25 апреля 2025
Зеленый чай: польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
Зеленый чай:польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
3 декабря 2024

Чай с добавлением сахара или искусственных подсластителей таких преимуществ не показал. По мнению авторов, сладкие добавки могут нивелировать полезный эффект напитка, и для максимальной пользы чай лучше пить без подсластителей.

Ученые подчеркивают, что полученные данные согласуются с рекомендациями по снижению потребления добавленных сахаров и могут лечь в основу советов, направленных на продление жизни.

В июле была раскрыта польза мятного чая для мозга — исследование показало, что он улучшает память, внимание и способность решать задачи почти сразу после употребления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп накричал на Нетаньяху. Президенту США не понравилось, что Израиль пытался его обмануть

    Мощный горный поток обрушился на популярный курорт

    Деревянко официально женился на молодой возлюбленной

    Израиль потребовал исход палестинцев из Газы в годовщину нападения ХАМАС

    Депутату избрали меру пресечения за попытку дать крупную взятку в российском регионе

    Отдыхающих массово эвакуировали с пляжей российского курорта из-за атаки беспилотников

    Россиянка увидела фото пленных украинских бойцов и узнала родственника

    Ущерб Индии от 50-процентных пошлин США подсчитали

    Миронов предложил способ остановить рост цен на продовольствие

    Влияние пошлин Трампа на импорт полупроводников и чипов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости