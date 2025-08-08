Раскрыт уникальный эффект несладкого чая

Front Nutr: Употребление несладкого чая связано с более низким риском смерти

Регулярное употребление несладкого чая связано с более низким риском смерти от всех причин, в том числе от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти 197 тысяч участников проекта UK Biobank. Результаты опубликованы в Frontiers in Nutrition.

В течение 13,5 лет наблюдений было зафиксировано 11 718 случаев смерти, включая 6 415 от рака и 2 202 от болезней сердца и сосудов. Наименьший риск отмечался у людей, выпивавших в среднем 3,5–4,5 чашки несладкого чая в день. У них общая смертность была на 20 процентов ниже, смертность от рака — на 14 процентов ниже, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 27 процентов ниже по сравнению с теми, кто чай не пил.

Чай с добавлением сахара или искусственных подсластителей таких преимуществ не показал. По мнению авторов, сладкие добавки могут нивелировать полезный эффект напитка, и для максимальной пользы чай лучше пить без подсластителей.

Ученые подчеркивают, что полученные данные согласуются с рекомендациями по снижению потребления добавленных сахаров и могут лечь в основу советов, направленных на продление жизни.

В июле была раскрыта польза мятного чая для мозга — исследование показало, что он улучшает память, внимание и способность решать задачи почти сразу после употребления.