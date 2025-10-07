Россияне лишились дня отпуска в Турции по вине авиакомпании

TourDom: Авиакомпания Turkish Airlines отменила пять ночных рейсов в Москве

По вине отменившей вылеты из Москвы авиакомпании россияне лишились дня отпуска в Турции. Об этом сообщает TourDom.

Авиаперевозчик Turkish Airlines отменил пять ночных рейсов в Анталью, спровоцировав коллапс в международном аэропорту Внуково. Вылеты перенесли на дневное время, их задержка составляет до 16 часов (рейсы ТК-3051 и ТК-212).

Также накануне пять бортов не смогли покинуть Анталью. Российским путешественникам сообщили, что причиной задержки стал план «ковер» во Внуково, однако гавань принимала самолеты с 01:20 до 04:40, когда должны были приземлиться лайнеры Turkish Airlines. Другим пассажирам рассказали, что перенос отправлений связан с перебоями в подаче электроэнергии в аэропорту турецкого курорта.

Клиентам компании предоставили отели в Турции. Их вылеты должны состояться в течение дня 7 октября. Однако туристы полагают, что рейсы могут вновь задержать из-за непогоды.

Ранее российские туристы застряли в Турции из-за вируса Коксаки. Случай заболевания зафиксировали в отеле города Сиде. Отель в Анталье также отреагировал на сообщения о заражении постояльцев.