Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:02, 7 октября 2025Путешествия

Россияне лишились дня отпуска в Турции по вине авиакомпании

TourDom: Авиакомпания Turkish Airlines отменила пять ночных рейсов в Москве
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетЗадержка рейсов Внуково

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По вине отменившей вылеты из Москвы авиакомпании россияне лишились дня отпуска в Турции. Об этом сообщает TourDom.

Авиаперевозчик Turkish Airlines отменил пять ночных рейсов в Анталью, спровоцировав коллапс в международном аэропорту Внуково. Вылеты перенесли на дневное время, их задержка составляет до 16 часов (рейсы ТК-3051 и ТК-212).

Материалы по теме:
«Райское место» Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
«Райское место»Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
21 июня 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

Также накануне пять бортов не смогли покинуть Анталью. Российским путешественникам сообщили, что причиной задержки стал план «ковер» во Внуково, однако гавань принимала самолеты с 01:20 до 04:40, когда должны были приземлиться лайнеры Turkish Airlines. Другим пассажирам рассказали, что перенос отправлений связан с перебоями в подаче электроэнергии в аэропорту турецкого курорта.

Клиентам компании предоставили отели в Турции. Их вылеты должны состояться в течение дня 7 октября. Однако туристы полагают, что рейсы могут вновь задержать из-за непогоды.

Ранее российские туристы застряли в Турции из-за вируса Коксаки. Случай заболевания зафиксировали в отеле города Сиде. Отель в Анталье также отреагировал на сообщения о заражении постояльцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Японию назвали главной угрозой для США вместо России и Китая. Почему?

    Названы самые болезненные для Украины цели ударов ВС России

    Озвучены версии бесследного исчезновения российской семьи в тайге

    Армия России заняла населенный пункт под Донецком

    Россиянин пообщался с СБУ и получил десять лет колонии

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

    Российский штурмовик решил вернуться на СВО после ранения для эвакуации солдат с поля боя

    Россиянам напомнили о порядке получения 13-й зарплаты

    Россияне лишились дня отпуска в Турции по вине авиакомпании

    Пенсионерки начали притворяться жертвами мошенников и воровать деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости