Отель в Анталье отреагировал на слухи о заражении постояльцев вирусом Коксаки

В отеле Crystal Admiral в турецкой провинции Анталья заявили, что ничего не знают о вспышке вируса Коксаки среди его постояльцев. С представителями этого заведения пообщалось РИА Новости.
Поводом для беседы стало сообщение Telegram-канала Shot о том, что отдыхавшие в отеле россияне не могут покинуть Турцию, поскольку у их ребенка на четвертый день отдыха диагностировали вирус Коксаки и отправили на карантин.
Комментируя эту новость, менеджер гостиницы заверил, что не получал никаких жалоб по поводу заражения вирусом кого-либо из отдыхающих.
«С удивлением от вас узнаю о подобных утверждениях», — признался собеседник российского СМИ.
Ранее сообщалось, что семье с ребенком, у которого якобы диагностировали Коксаки, запретили купаться в бассейне и посещать общие зоны. Более того, туристам будто бы заявили, что позволят им улететь из Турции только после получения справки о выздоровлении.