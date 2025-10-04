Отель в Анталье отреагировал на слухи о заражении постояльцев вирусом Коксаки

РИА Новости: Отель Crystal Admiral заявил, что не знает о вспышке вируса Коксаки

В отеле Crystal Admiral в турецкой провинции Анталья заявили, что ничего не знают о вспышке вируса Коксаки среди его постояльцев. С представителями этого заведения пообщалось РИА Новости.

Поводом для беседы стало сообщение Telegram-канала Shot о том, что отдыхавшие в отеле россияне не могут покинуть Турцию, поскольку у их ребенка на четвертый день отдыха диагностировали вирус Коксаки и отправили на карантин.

Комментируя эту новость, менеджер гостиницы заверил, что не получал никаких жалоб по поводу заражения вирусом кого-либо из отдыхающих.

«С удивлением от вас узнаю о подобных утверждениях», — признался собеседник российского СМИ.

Ранее сообщалось, что семье с ребенком, у которого якобы диагностировали Коксаки, запретили купаться в бассейне и посещать общие зоны. Более того, туристам будто бы заявили, что позволят им улететь из Турции только после получения справки о выздоровлении.