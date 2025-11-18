Бывший СССР
Белоруссия и Литва обсудят ситуацию на границе

Пограничники Белоруссии и Литвы обсудят ситуацию на границе
Сотрудники пограничной службы Белоруссии и Литвы обсудят ситуацию на границе. Об этом сообщает Пограничный комитет Республики Беларусь в Telegram-канале.

«Сегодня, 18 ноября, в литовском пункте пропуска Лаворишкес проходит рабочая встреча заместителей главных пограничных уполномоченных Республики Беларусь и Литовской Республики», — сказано в публикации.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы противодействия незаконной миграции и борьбы с контрабандой, а также ситуацию, сложившуюся на белорусско-литовской границе. В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц. Поводом для этого было названо якобы проникновение на территорию прибалтийской страны метеозондов с контрабандой.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что власти страны могут открыть два закрытых пункта на границе с Белоруссией еще до 30 ноября. Конкретные условия для такого решения он не обозначил.

