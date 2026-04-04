Депутат Шеремет назвал новые украинские санкции заезженной пластинкой

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет назвал старой заезженной пластинкой новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских компаний и частных лиц. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает РИА Новости.

В новом санкционном списке Киева 33 гражданина России и 42 компании. Среди последних, в частности, организации из Москвы, Крыма, Татарстана и других регионов страны.

«Старая заезженная пластинка. Эти санкции говорят о деградации, которая происходит с этим неонацистом и негодяем», — сказал Шеремет.

По его мнению, Зеленский рано или поздно постарается сбежать с Украины, так как сколотил крупный капитал на крови народа. Также российский парламентарий выразил мнение, что «Запад уже неоднократно пожалел, что связался с Зеленским и его преступным окружением».

Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что смягчение позиции Европейского союза (ЕС) в отношении России в ближайшее время не ожидается. По его словам, ставка на здравый смысл со стороны Евросоюза не превышает 10 процентов.