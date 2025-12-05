Польша получила боевых «Барсуков»

Польская армия получила первую партию новых БМП Borsuk

Польская армия получила первую партию боевых машин пехоты (БМП) местного производства Borsuk («Барсук»). Об этом пишет Defence Blog.

15 новых машин поступили в распоряжение 15-й механизированной бригады польской армии. Эта поставка является частью контракта на поставку 111 БМП, который подписали в марте 2025 года. Следующие поставки планируют осуществить в 2026, 2027 и 2029 годах. Военные всего получат 106 серийных машин, которые дополнят 5 модернизированных прототипов.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении продвигать Borsuk на международном рынке. «Я бы хотел, чтобы Borsuk стал нашим экспортным хитом. Сегодня самым узнаваемым продуктом PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) является переносной зенитный ракетный комплекс Piorun», — сказал он.

Плавающая БМП в базовой комплектации весит 28 тонн. Машина получила дизельный двигатель мощностью 720 лошадиных сил, который позволяет Borsuk развивать скорость до 65 километров в час. В арсенал БМП входит боевой модуль с автоматической пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами.

Ранее в декабре стало известно, что Вооруженные силы России получили новую партию БМП-3. Машины оснастили броневыми и решетчатыми экранами, а также комплектами снижения заметности «Накидка».