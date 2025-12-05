Реклама

20:56, 5 декабря 2025Наука и техника

Польша получила боевых «Барсуков»

Польская армия получила первую партию новых БМП Borsuk
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. National Guard

Польская армия получила первую партию боевых машин пехоты (БМП) местного производства Borsuk («Барсук»). Об этом пишет Defence Blog.

15 новых машин поступили в распоряжение 15-й механизированной бригады польской армии. Эта поставка является частью контракта на поставку 111 БМП, который подписали в марте 2025 года. Следующие поставки планируют осуществить в 2026, 2027 и 2029 годах. Военные всего получат 106 серийных машин, которые дополнят 5 модернизированных прототипов.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении продвигать Borsuk на международном рынке. «Я бы хотел, чтобы Borsuk стал нашим экспортным хитом. Сегодня самым узнаваемым продуктом PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) является переносной зенитный ракетный комплекс Piorun», — сказал он.

Плавающая БМП в базовой комплектации весит 28 тонн. Машина получила дизельный двигатель мощностью 720 лошадиных сил, который позволяет Borsuk развивать скорость до 65 километров в час. В арсенал БМП входит боевой модуль с автоматической пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами.

Ранее в декабре стало известно, что Вооруженные силы России получили новую партию БМП-3. Машины оснастили броневыми и решетчатыми экранами, а также комплектами снижения заметности «Накидка».

