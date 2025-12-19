Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:10, 19 декабря 2025Путешествия

В США гонщик NASCAR погиб в авиакатастрофе

AP: Гонщик NASCAR Биффл погиб в авиакатастрофе в Северной Каролине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Charles W Luzier / Reuters

В Северной Каролине произошла авиакатастрофа — бизнес-джет разбился при попытке приземлиться в аэропорту Стейтсвилл. В результате погибли семь человек, один из которых, по данным Associated Press (AP), — бывший автогонщик NASCAR Грег Биффл.

После крушения воздушного судна начался пожар, из-за которого сейчас экстренные службы не могут составить окончательный список находившихся на борту людей, уточняет агентство. «Предполагается, что господин Грегори Биффл и члены его ближайшей семьи находились на борту самолета», — отметили в полиции штата.

Биффлу было 55 лет. За свою карьеру он успел одержать более 50 побед в трех сериях NASCAR.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Эквадора Марио Пинейда погиб в результате нападения.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    В МИД назвали условия для возобновления диалога с НАТО

    Российская армия нанесла массированный удар по Одессе

    Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами

    В США гонщик NASCAR погиб в авиакатастрофе

    Россиянам рассказали о рабочем времени 30 декабря

    В Швейцарии вынесли приговор воевавшему на стороне ВСУ наемнику

    Мелания Трамп представит документальный фильм о своей жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok