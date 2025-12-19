В США гонщик NASCAR погиб в авиакатастрофе

AP: Гонщик NASCAR Биффл погиб в авиакатастрофе в Северной Каролине

В Северной Каролине произошла авиакатастрофа — бизнес-джет разбился при попытке приземлиться в аэропорту Стейтсвилл. В результате погибли семь человек, один из которых, по данным Associated Press (AP), — бывший автогонщик NASCAR Грег Биффл.

После крушения воздушного судна начался пожар, из-за которого сейчас экстренные службы не могут составить окончательный список находившихся на борту людей, уточняет агентство. «Предполагается, что господин Грегори Биффл и члены его ближайшей семьи находились на борту самолета», — отметили в полиции штата.

Биффлу было 55 лет. За свою карьеру он успел одержать более 50 побед в трех сериях NASCAR.

